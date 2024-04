Smonta e vende pezzi dell’auto confiscata

Trovato alla guida di un’autovettura priva di copertura assicurativa, un giovane di 22 anni era stato identificato e sanzionato, con il sequestro del veicolo. Accadeva lo scorso ottobre a un controllo eseguito dai carabinieri di Cadelbosco Sopra. Il tempo è trascorso, con il giovane che non risulta aver pagato la prevista sanzione e neppure presentato il ricorso contro il provvedimento dell’autorità giudiziaria. È dunque scattata la confisca. Ma quando i carabinieri del paese si sono presentati al luogo indicato per la custodia, affidata a suo tempo allo stesso 22enne, l’auto non c’era più. Gli accertamenti hanno permesso di scoprire che il veicolo era stato smontato, con i vari pezzi venduti come ferro vecchio, a tariffe di rottamazione. Una situazione che ha fatto scattare una ulteriore denuncia già inoltrata alla magistratura, per il reato di sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro. Dopo il controllo dei mesi scorsi, con la contestazione della mancata copertura assicurativa obbligatoria del veicolo, i carabinieri di Cadelbosco Sopra avevano avviato l’iter per il sequestro, con affidamento dell’auto allo stesso giovane, informandolo degli obblighi previsti sulla custodia giudiziale, dispostaalla sua residenza e in un luogo non sottoposto a pubblico passaggio. Proprio in quel luogo l’auto avrebbe dovuto trovarsi quando i militari dell’Arma si sono presentati, pochi giorni fa, per eseguire l’atto di confisca definito l’11 aprile dalla Prefettura reggiana, di fronte al mancato pagamento della multa e del mancato presentato ricorso al verbale di contestazione. Nel frattempo, però, il veicolo era stato letteralmente smantellato, con i pezzi venduti come rottame. Una violazione che ha fatto scattare la denuncia.

Antonio Lecci