Solidarietà, gusto e divertimento a Guastalla: Venerdì torna 'Pieve in Sagra'

Torna la sagra a Pieve di Guastalla. Cancellata da scelte della locale parrocchia e della diocesi, d’ora in poi si chiama ’Pieve in Sagra’, in programma dall’1 al 3 settembre nell’area di piazza Soragna, ovviamente a Pieve. E sarà anche l’occasione per gesti benefici. Sabato sera, infatti, dalle 19.30 davanti alla basilica, è prevista l’inaugurazione di due nuove ambulanze della Croce rossa locale: saranno intitolate a Gianmarco ’Bagio’ Bertazzoni (foto), storico volontario Cri e spesso impegnato come tecnico audio a feste e concerti, e ad Andrea Banchi, vittima di un incidente stradale nel 2010, a soli diciotto anni di età. Inoltre, il ricavato della tre giorni di festa sarà destinato a scopo benefico.

Il programma prevede il venerdì sera un dj set con Dannoalbero, sabato ’Dedicato a te’, concerto in memoria di Gianmarco Bertazzoni con i N’Euro e i Montana, mentre domenica ci sarà la musica di Sos-Sweet Old Soul. Resteranno aperti i vari stand della gastronomia, che coinvolgono ristoratori e commercianti di Pieve. Si vuole anche riproporre una festa che da tempo manca a Guastalla.