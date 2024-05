Soragni: "Gemellaggio tra Reggio e la città palestinese di Rafah"

"Un gemellaggio tra Reggio e la città palestinese di Rafah". Lo chiede Paola Soragni, candidata sindaco con Movimento per Reggio, auspicando che la proposta venga accolta dalla futura giunta. "Osservando il genocidio che si sta perpetrando in Palestina credo vada fatto come atto primario della nuova amministrazione. Tutto ciò nell’alveo della solidarietà internazionalista coi popoli oppressi, di cui Reggio è stata storicamente antesignana. Come per l’accoglienza e la vicinanza a chi scappa dalla guerra e dall’oppressione sionista e fascista".

Sul tema è intervenuta anche Marwa Mahmoud, consigliera comunale del Pd e ricandidata (scelta anche come volto italiano per la campagna di Nicolas Schmit, candidato dei socialisti alla presidenza della commissione europea): "Netanyahu va fermato. È tollerabile il massacro di 40 innocenti per l’eliminazione di (forse) due militanti di Hamas? Sono domande scomode e dolorose, ma vanno poste. È sempre piu’ urgente il riconoscimento dello Stato di Palestina".