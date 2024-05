Sorpassato da un motociclista perde la testa e lo aggredisce

VEZZANO

Degera la lite stradale: un automobilista 80enne ha assalito un motociclista di 65 anni che l’aveva sorpassato ed è stato denunciato. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, il 3 febbraio scorso, verso le ore 18, il motociclista nei pressi della Pinetina di Vezzano aveva davanti una coda di macchine. Ha notato l’auto che lo precedeva viaggiare a zig zag. Perciò il motociclista ha deciso di sorpassarla. Non appena effettuata la manovra ha sentito il conducente dell’auto suonare continuamente il clacson; dallo specchietto retrovisore ha visto che lo stesso cercava di andargli addosso, per poi affiancarsi, urtandogli ginocchio e gomito sinistro, costringendolo a fermarsi. A quel punto sono partiti gli insulti: "Sei un cretino, ti spacco la faccia, vieni vieni!" e sceso dalla macchina, l’ha colpito per poi allontanarsi. La vittima ha preso nota della targa e ha presentato denuncia.

s.b.