Sorpresa a spacciare eroina al parco Tocci. In manette una 40enne

È stata sorpresa prima a vendere droga al parco Tocci e poi vicino piazzale Fiume. La polizia ha arrestato una 40enne con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio. Le manette sono scattate giovedì pomeriggio nell’ambito di un’attività contro il narcotraffico da parte della squadra mobile della questura dopo aver ricevuto delle segnalazioni. Gli agenti in appostamento hanno notato la donna mentre stazionava per qualche minuto con fare sospetto. E all’improvviso l’hanno pizzicata mentre cedeva qualcosa ad una persona che si è avvicinata per poi allontanarsi rapidamente. A quel punto l’immediato blitz delle forze dell’ordine che hanno bloccato simultaneamente i due soggetti per perquisirli. Al cliente sono stati trovati in tasca 0,72 grammi di eroina, verosimilmente appena acquistata. Mentre alla pusher è stato rinvenuto un involucro contenente 1,13 grammi di eroina che nascondeva negli slip. Mentre nello zaino c’era un bilancino di precisione, una tronchese e una tenaglia, oggetti sulle quali non ha saputo fornire giustificazioni. Per la 40enne – già con precedenti in materia di droga – sono scattate le manette per l’accusa di spaccio e una denuncia a piede libero per oggetti atti a offendere.