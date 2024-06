Sorpresi a rubare da un furgone in sosta: denunciati due italiani

Tentano di rubare su un furgone in sosta ma vengono sorpresi e subito fermati: due soggetti, giovani italiani, sono stati denunciati dalla Polizia di Stato. Il fatto risale al pomeriggio di sabato scorso, primo giugno. I due ragazzi sono stati visti mentre provavano a rubare all’interno del mezzo parcheggiato: così, è scattata la segnalazione alla locale sala operativa e immediatamente in via dei Gonzaga sono intervenuti gli operatori della Squadra Volanti di Reggio Emilia: nella segnalazione si parlava di un tentativo di furto in atto.

Giunti subito sul posto, gli agenti della Polizia di Stato sono riusciti a fermare in tempo i due presunti autori del tentativo di furto. Si tratta di un ventinovenne e di ventunenne, entrambi italiani. Il più grande dei due risulta avere numerosissimi precedenti per reati contro la persona e il patrimonio.

Da una prima ricostruzione dei fatti, che è stato possibile fare grazie alle preziose dichiarazioni di alcuni testimoni in zona quel pomeriggio, i due soggetti, dopo essersi fermati con la propria vettura di fianco al furgone in sosta in via dei Gonzaga, si erano avvicinati al mezzo e, dopo aver guardato all’interno, hanno tentato di forzare la maniglia del veicolo.

Proprio allora sono stati sorpresi dal proprietario del furgone, che subito ha dato l’allarme e chiamato il 113.

Il ventinovenne e il ventunenne sono stati portati nei locali della Questura e al termine degli opportuni accertamenti di rito, i due soggetti sono stati denunciati: l’ipotesi di reato è di tentato furto aggravato in concorso.