Sorridono Basketreggio e Reggiolo

Due vittorie e due sconfitte negli anticipi di Divisione Regionale 1. Sorride il Basketreggio (22), che raccoglie i due punti che le mancavano per centrare la matematica salvezza superando 76-67 in casa gli Stars Bologna, con 19 punti di Bertolini e ben 5 uomini in doppia cifra; buona prova anche della Pallacanestro Reggiolo (32), che centra la vittoria numero 16 in stagione imponendosi 87-85 al PalaMagnani contro il Veni Basket San Pietro in Casale (32): sugli scudi Pasini, autore di 21 punti, mentre a 14 si fermano Gaudenzi e Ciavolella. Stop casalingo, invece, per il Basket Jolly (30): in via Primo Maggio passa l’Audace Bombers (42), seconda forza del torno, con il punteggio di 82-77, rendendo inutili i 16 punti di Riccò. Netta sconfitta esterna, infine, per il fanalino Nubilaria (8), ormai retrocesso da tempo: il testa-coda del girone, quello coi Giardini Margherita (44) termina 83-52 per i felsinei, nonostante i 14 punti d Iannelli. Oggi alle 18 il posticipo tra Icare Cavriago (16) e Castelfranco (36).