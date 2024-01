Sospetta intossicazione, arrivano soccorsi e vigili del fuoco

Soccorsi mobilitati nella tarda serata di domenica per un sospetto episodio di intossicazione da gas o da fumo, che ha interessato una persona all’interno di una abitazione di via Timolini, nel centro abitato di Correggio. L’allarme è scattato verso le 23 alla centrale operativa del 118. Subito si è pensato a un malore legato a una crisi cardiaca. Ma al loro arrivo sul posto, i soccorritori della Croce rossa hanno avuto il sospetto che ci fosse del gas nell’aria, con la possibilità di fuoriuscita di monossido di carbonio. Per questo sono stati mobilitati pure i vigili del fuoco, attivati dalla sede centrale di Reggio e dal distaccamento di Carpi, molto più vicino a Correggio. Sul posto anche l’ambulanza della Croce rossa locale, oltre a personale dell’autoinfermieristica di Correggio e dell’automedica della Bassa, in quanto inizialmente non era chiara la dinamica dei fatti. Per fortuna sembra che la persona coinvolta non sia risultata essere in condizioni critiche, pur se trasportata in ambulanza in ospedale per accertamenti. Gli esami all’interno dell’abitazione non hanno fornito elementi chiari sulla possibile presenza di monossido di carbonio, anche se alla base del malore potrebbe esserci anche l’azione di fumo o altro gas, forse derivante dagli effetti di un fuoco acceso per riscaldamento o per uso cucina.