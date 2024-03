Sottrae 30mila euro ad anziani: denunciata

Era stata incaricata di gestire la situazione patrimoniale di una coppia di anziani, ricoverati in una struttura protetta e in cattive condizioni di salute. La figlia dei due pensionati si è rivolta a una donna di 54 anni, che avrebbe dovuto fare da amministratore di sostegno, soprattutto per la vendita della loro abitazione per recuperare il denaro necessario alla copertura dei costi delle rette per l’assistenza e l’alloggio alla casa di riposo. Ma la vicenda è finita all’attenzione dei carabinieri di Reggiolo, ai quali si è rivolta la figlia della coppia di anziani quando si è accorta di alcune spese sospette effettuate con prelievi con la carta di credito dei genitori.

La donna, infatti, osservando l’estratto conto dei genitori, ha notato che c’erano spese sospette: non solo per servizi che già sono compresi tra quelli pagati con la retta, ma perfino oggetti preziosi che nulla hanno a che fare con la coppia di pensionati. In breve tempo è emerso come fosse piuttosto sostanziosa la somma di denaro prelevata in modo ritenuto ingiustificato, raggiungendo i trentamila euro. A quel punto, forte pure di un’ulteriore analisi tecnica di un altro amministratore di sostegno, lo scorso ottobre la donna si è rivolta ai carabinieri di Reggiolo, portando con sé gli elementi di accusa che hanno giustificato la querela. Le indagini ulteriori dei militari dell’Arma hanno permesso di denunciare per il reato di appropriazione indebita la donna di 54 anni incaricata della gestione del patrimonio dei due anziani.

Antonio Lecci