Sp21, al via i lavori sul ponte: "Cantiere molto impegnativo". Ecco come cambia la viabilità

Lavori per un milione e 450mila euro sul ponte della Sp21 sul torrente Modolena a Montecavolo. Gli interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza entreranno nel vivo lunedì 15 gennaio. L’operazione è finanziata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con il cosiddetto decreto ponti del 2021 che la Provincia ha avviato lo scorso novembre nel tratto di Sp21 che prende il nome di via Ghidoni. Nico Giberti, consigliere delegato alle infrastrutture della Provincia, ha sottolineato che è un "cantiere particolarmente impegnativo trattandosi di una struttura realizzata più di un secolo fa e quindi anche sottoposta a tutela da parte del Ministero dei beni culturali e a vincoli paesaggistici e idraulici per la sua vicinanza a un corso d’acqua. Dopo l’approfondita diagnosi sulle carenze strutturali di un ponte ovviamente non progettato e realizzato per sopportare i carichi stradali e flussi veicolari odierni, la Provincia adeguerà e metterà in sicurezza il piano stradale". Giberti ha spiegato che la Provincia sostituirà il riempimento degli "archi portanti con una struttura armata in calcestruzzo alleggerito, rinforzerà con micropali in acciaio le fondazioni di una pila che presenta fessurazioni e installerà guard rail con terminali speciali in grado di assorbire l’urto dei veicoli e proteggere la vita dei passeggeri". Il progetto prevede la costruzione di una pista ciclabile di 2,5 metri di larghezza a sbalzo per dare continuità a quella già esistente. La Provincia è riuscita a programmare il cantiere senza prevedere la chiusura al transito del ponte. Dopo una prima fase di lavori in alveo, dal 15 gennaio gli operai della Tazzioli e Magnani di Castelnovo Monti inizieranno la concretizzazione della pista ciclabile e operazioni di ‘svuotamento’ e rinforzo degli archi portanti con una struttura armata in calcestruzzo alleggerito. Sarà indispensabile ridurre il traffico a una sola corsia: dal 15 gennaio sul ponte della Sp21 a Montecavolo tutti i veicoli con massa superiore alle 3,5 tonnellate viaggeranno a senso unico alternato. Vietato il transito a tutti i mezzi pesanti (oltre le 3,5 tonnellate), indirizzati su percorsi alternativi. Il termine del cantiere è previsto tra circa quattro mesi.