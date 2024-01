Spaccia per tre anni: in silenzio dal gip

Gli viene addebitata un’attività di spaccio durata 3 anni: avrebbe venduto cocaina, hashish e marijuana a giovani clienti. Lui, un 23enne residente a Reggio, disoccupato, avrebbe smerciato droga soprattutto in città. I carabinieri di Gattatico lo hanno monitorato e poi denunciato. La Procura ha poi chiesto e ottenuto dal tribunale la misura cautelare del divieto di dimora nel capoluogo. Il giovane era stato arrestato a marzo 2023 perché trovato con oltre 2,5 etti tra cocaina, marijuana ed hascish, nascosti nella sua camera e in quella della madre, risultata estranea ai fatti. Poi le indagini sono proseguite, delineando centinaia di cessioni tra il 2020 e il 2023. Difeso dall’avvocato Giuseppe Caldarola, il giovane è comparso martedì davanti al gip Andrea Rat e al pm Giulia Galfano, per l’interrogatorio di garanzia legato al divieto di dimora in città: il 23enne si è avvalso della facoltà di non rispondere.

