Spacciava hascisc, arrestato un 20enne

Droga nel cassetto del comodino della camera da letto rinvenuta durante l’attività di monitoraggio sugli assuntori di sostanze stupefacenti, eseguita dei carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Castelnovo Monti e della stazione di Toano. Ad attirare l’attenzione dei militari è stato un ventenne residente nel comune di Toano che veniva indicato come persona dedita alla compravendita di stupefacenti. Segnalazioni risultate fondate giacché all’esito di una perquisizione domiciliare eseguita nell’abitazione del giovane i carabiniere rinvenivano circa mezzo etto di hascisc e un bilancino di precisione. Durante le indagini i carabinieri rintracciavano anche un cliente del presunto spacciatore che, alle domande dei militari, confermava di aver acquistato in più occasioni dosi di hascisc dallo stesso giovane. Per questi motivi il 20enne veniva tratto in arresto con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e, al termine delle formalità di rito, è stato messo a disposizione della Procura della Repubblica. Il procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguirà per i consueti approfondimenti investigativi. Il giovane, dopo un’iniziale reticenza, si mostrava collaborativo consegnando un involucro con 44 grammi di hascisc che occultava nel cassetto del comodino della camera oltre a un bilancino di precisione. La successiva attività dei militari portava a rinvenire e a sequestrare 250 euro in contanti ritenuto provento della presunta illecita attività e uno smartphone contenente messaggistica relativa alla compravendita di stupefacenti.

Settimo Baisi