Spaccio allo skate park. Hashish dei ’Muppet‘. Arrestato il pusher

La droga dei muppet. Sul panetto di hashish era raffigurato il mitico pupazzetto blu ’Cookie Monster’ (adattato come ’Pasticcino’ in Italia), personaggio del celebre programma televisivo americano ’Sesamo Apriti’. È il curioso particolare apparso su un panetto di hashish sequestrato venerdì pomeriggio dagli uomini del posto di polizia in via Turri impegnati in un controllo, dopo che avevano notato un 27enne nei pressi dello Skate Park di piazzale Europa.

Il giovane, alla vista della Volante, ha fatto inversione di marcia a bordo di un monopattino e ha gettato un sacchetto sospetto sotto alcune auto in sosta.

Gli agenti però hanno visto tutto e hanno fermato il ragazzo. Una volta identificato – già noto alle forze dell’ordine con precedenti per reati contro il patrimonio – è stata recuperata la busta che conteneva 130 grammi di hashish. Per il giovane è scattato l’arresto con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, ed è stato posto a disposizione dell’autorità giudiziaria.