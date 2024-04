Spaccio di crack in stazione. Arrestati tre nigeriani. Un agente morso a un dito

Un’attività di monitoraggio della zona di piazza Tricolore, in centro a Reggio, lo scorso fine settimana ha permesso agli agenti della Squadra mobile di fermare un cittadino nigeriano di 29 anni, senza fissa dimora in Italia e gravato da precedenti penali per droga, sorpreso dopo la cessione di una dose di crack a una donna, avvenuto in via Chiesi. Gli agenti hanno identificato pure la donna, la quale spontaneamente ha consegnato lo stupefacente. La perquisizione dell’alloggio occupato in via Bisi dal giovane africano ha permesso di individuare pure un altro nigeriano, 27enne, destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal tribunale di Modena, sempre per traffico di droga. Durante i controlli è arrivata una donna di 32 anni, pure lei nigeriana, la quale alla vista degli agenti si è scagliata contro uno di loro, mordendogli un dito della mano. Un gesto, probabilmente, per evitare di effettuare un controllo nella sua camera, dove poi sono stati trovati otto involucri di eroina del peso di poco più di due grammi, cinque involucri di cocaina per poco più di un grammo, un altro involucro di cocaina di 4,6 grammi, un involucro con crack di 0,30 grammi, un pezzo di hashish di 2,10 grammi, una bustina con 0,63 grammi di marijuana, oltre a una somma di 15.580 euro in denaro, un bilancino di precisione e materiale utile per confezionare le dosi. I due presunti spacciatori sono stati arrestati rispettivamente per spaccio e per detenzione di sostanza stupefacente.

L’altro uomo, destinatario di cattura, è stato accompagnato in carcere a Reggio, a disposizione dell’autorità giudiziaria modenese. La donna individuata come acquirente della dose di crack, invece, è stata segnalata alla Prefettura come assuntrice di droga. Appena pochi giorni fa era stato fermato un altro presunto spacciatore di crack, droga che risulta molto richiesta al dettaglio, anche per il suo prezzo piuttosto contenuto.