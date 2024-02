Spagna torna a Sanremo. Un duetto con Clara

Domani nella serata delle cover Spagna vola a Sanremo. La superstar di Verona – ma reggiana d’adozione – indimenticabile interprete di successi che hanno fatto il giro del mondo (da “Easy lady” a “Call me”), sarà sul palco dell’Ariston per duettare con Clara, giovane debuttante alla 74esima edizione del Festival con la già apprezzatissima “Diamanti grezzi”.

"L’ho sentita cantare e vi dico che è bravissima, Clara è una forza della natura", parola di Ivana che - con la collega- interpreterà “Il cerchio della vita”, sigla del capolavoro Disneyano, portato al successo da Spagna nel 1994. "Sono felice di tornare su quel palco, per di più con Clara che è bravissima". Parola di Spagna che - al Festival- ha sempre avuto successo e vi ha partecipato ben 5 volte come concorrente, sfiorando la vittoria nel ‘95 con la mitica “Gente come noi”. Vi tornò l’anno dopo con “E io penso a te “, nel ‘98 con “E che mai sarà“, “Con il tuo nome“ (nel 2000), “Noi non possiamo cambiare” (2006) e in coppia con la Bertè nel 2008, il brano era “Musica e parole”.

Legatissima alla nostra città, dove ha vissuto per molti anni tra Salvarano e Albinea, Spagna ha venduto oltre 10 milioni di dischi nel mondo e negli Anni Ottanta, i suoi brani dance più celebri occupavano le primissime posizioni delle classifiche internazionali . Poi, negli anni successivi, proprio dopo aver interpretato la sigla del “Re Leone”, ha collezionato grandi successi in lingua madre, diventando una delle Signore più raffinate del pop di casa nostra. Quasi sempre con la preziosa collaborazione del fratello Giorgio, detto familiarmente Theo. “Sono molto legata a Reggio - racconta Ivana – ho molti amici ed è la città in cui abitavo quando ho incontrato la strada del successo".