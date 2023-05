Sparano sull’autobus Denunciati tre minorenni

Gli autobus e i mezzi del trasporto pubblico in generale che diventano teatro di vandalismi, danneggiamenti, molestie, violenza, fino a stupidi quanto pericolosi atteggiamenti, che sempre più spesso vedono dei giovanissimi come protagonisti.

L’ultimo episodio di una lunga serie si è verificato a Boretto, dove l’altra sera tre studenti minorenni si sono "divertiti" a esplodere alcuni colpi con pistola scacciacani all’interno di un autobus che li stava portando a casa dopo la scuola. Sono intervenuti i carabinieri di Brescello, identificando i tre adolescenti, poi segnalati alla competente autorità giudiziaria per il reato di esplosioni pericolose in concorso. L’allarme al 112 è scattato quando l’autista del mezzo pubblico ha sentito nitidamente un colpo di pistola provenire dall’autobus. I carabinieri hanno individuato i tre ragazzi, uno dei quali in possesso di una perfetta riproduzione della Beretta 92 fs, che era stata usata per sparare. Si è trattato solo dello sparo, forse per gioco, ma senza minacciare altre persone che erano presenti sul mezzo pubblico. Alla fine nessuno si è fatto del male, ma è scattata comunque la segnalazione alla Procura della Repubblica del tribunale dei minori di Bologna a carico dei tre adolescenti.

Ormai l’elenco di episodi di questo tipo, sui mezzi del trasporto pubblico locale, sta diventando molto lungo, con gli autobus – e talvolta anche i treni – che si trasformano in luoghi dove alcuni studenti si "sfogano" con comportamenti illeciti.

Di recente era capitato a Montecchio, con atti vandalici compiuti da ragazzi su un autobus. Simile episodio a Castelnovo Monti, sulla linea extraurbana per Carpineti, con due studenti che avevano staccato lo schienale del sedile su un bus di Seta. Fino al recente uso di spray al peperoncino su un bus a Reggio città, facendo finire in pronto soccorso l’autista e altri due passeggeri. E a Castellarano un giovane ha tagliato una ciocca di capelli a una ragazza che era davanti a lui, ovviamente senza il permesso della studentessa. Episodi a cui si aggiungono comportamenti maleducati, con ragazzi che importunano i loro coetanei ma anche persone adulte, che si trovano semplicemente e condividere il viaggio in autobus di linea oppure sui treni. Spesso sono atteggiamenti compiuti per "scherzo", ma che arrivano a superare la soglia della legalità, trasformandosi in reati.

Antonio Lecci