"Spazi per promuovere gusti e sapori locali"

"Reggio vanta luoghi importanti che per la maggior parte dell’anno sono nascosti perché chiusi, aperti solo in caso di eventi (penso a Palazzo da Mosto). Non va bene. Indiscutibile la necessità di collegamenti a rotaia fra le due stazioni e una riprogettazione della mobilità in modo sostenibile e intelligente. Abbiamo, oltre alla cultura, un artigianato di gusti e sapori che deve essere portato sempre a motivo di orgoglio. Il centro deve essere anche un luogo dove assaggiare le nostre specialità e così doveva essere il mercato coperto! Occorrono spazi per promuovere i prodotti locali e distese a costi minimi".