Spazio ai creativi del Po

Tornano gli stand della creatività e dell’artigianato sulle rive del Po a Guastalla con "Artigia", gli artigiani creativi sul Po, negli spazi del lido del Grande fiume. L’appuntamento è in programma oggi con la terza edizione di questo "creative market" con decorazioni per la casa, essenze profumate, accessori moda, piccoli gioielli, lavorazione del legno e della ceramica, scultura e altre "meraviglie" realizzate da ceramisti, falegnami, incisori di rame. Nel corso della giornata si esibisce la Fireworks Street Band, chiamata ad animare l’evento aperto a tutti. La manifestazione viene organizzata da Ama (Associazione Manualità Arte) con il patrocinio del Comune di Guastalla. Sono previste anche animazioni e attrazioni adatte ai bambini e a un pubblico di tutte le età, sempre in tema con l’artigianato e la manualità nell’arte.