’Spazio Ambra’ per il quartiere

Uno spazio in cui realizzare attività formative, culturali, ricreative e sportive gratuite, ma anche un presidio per mantenere una costante presenza di Acer nel quartiere Compagnoni-Fenulli con un servizio organizzato di portierato sociale. Sono queste le attività presentate da Acer e dai Servizi sociali che nei giorni scorsi hanno inaugurato “Spazio Ambra” in via Compagnoni 25, il quarto dopo gli spazi già attivi al Gerra a Ospizio, nel quartiere Foscato e nel quartiere Magenta e altri locali destinati ad usi analoghi nei diversi quartieri della città.

Situato al piano terra di uno degli ultimi edifici realizzati nell’ambito della riqualificazione del quartiere Compagnoni-Fenulli, lo Spazio Ambra sarà affidato a enti e associazioni del Terzo settore.