Spettacoli, mostre e convegni. La città celebra la donna per la Giornata internazionale

La città celebra la Giornata internazionale della donna con un programma di iniziative e appuntamenti che - in occasione dell’8 marzo ma non solo - prevede spettacoli, incontri, proiezioni di film ed itinerari culturali per riflettere sui temi della parità di genere e dei diritti. La giornata dell’8 marzo sarà dedicata in particolare alle "Reggiane per esempio", il premio nato per valorizzare i talenti e l’impegno femminile a livello locale, dedicato quest’anno alle donne artiste. Nel corso della mattina, in Sala del Tricolore (alle 10), si svolgerà la cerimonia di premiazione: ospiti l’attrice Valeria Perdonò e Deanna Veroni. Alla sera, alla Cavallerizza con inizi alle 20.30, è in programma lo spettacolo-performance "Nemesi" del Collettivo Mâtilde, ensemble formato da musiciste provenienti da Reggio Emilia e dintorni. Nemesi è un poema sinfonico in cinque atti della durata di circa un’ora, ideato e realizzato dallo stesso collettivo. Oltre alle iniziative organizzate per la Giornata internazionale della donna, sono tanti e diversi gli appuntamenti in cui si articola il programma di ‘Trecentosessantacinque giorni donna’, Domani (alle 18) nella sala Di Vittorio della Cgil, è in programma Le ragazze salveranno il mondo. Storie di ecofemminismo e rivoluzioni possibili, evento-conversazione promosso dalla Camera del Lavoro di Reggio Emilia con Monica Morini e Annalisa Corrado. Venerdì 8 marzo, sono tanti gli appuntamenti organizzati in città, tra cui, alle 21, al cinema comunale Rosebud verrà proiettato il film ‘Tatami’ diretto dalla regista iraniana Zar Amir Ebrahimi. L’ 8 marzo di Casa Cervi prevede due appuntamenti: alle 16 l’inaugurazione dell’esposizione "ManifestArt. Casa Cervi si racconta attraverso una antologica dei suoi manifesti" e, a seguire alle 17, l’incontro "Misconusciute. Voci alle donne della Resistenza", dedicato alle tante protagoniste femminili della Resistenza. Dall’8 al 16 marzo, sulla cancellata di parco Cervi in piazzale Fiume, sarà visibile la mostra di fotografie open air "Lasciatemi essere me stessa e sarò contenta", iniziativa del gruppo fotografico FuoriFuoco. Venerdì 15 marzo, dalle 15.30 alle 18.30, al Tribunale di Reggio Emilia – Aula 5 è in programma il convegno "Allarme gender gap nelle professioni", dedicato alle sfide e alle opportunità nell’affrontare le disuguaglianze di genere, per promuovere l’equità e l’inclusione. Le iniziative sono state presentate dall’assessora alle pari opportunità Annalisa Rabitti, dalla consigliera di parità della provincia Francesca Bonomo, da James Bradburne, membro della giuria del premio Reggiane per esempio, e da Alice Cusi del Collettivo Mâtilde. Il programma completo e aggiornato degli appuntamenti può essere consultato al link: https://eventi.comune.re.it/eventi/rassegna/365-donna.

Stella Bonfrisco