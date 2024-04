Spinge a terra due commesse. È rapina, il 23enne va in carcere

Stavolta è finito in carcere per il reato di rapina impropria, il ladro seriale 23enne che da ottobre ruba nei supermercati della Val d’Enza, soprattutto nei due Conad di Bibbiano, impossessandosi di generi alimentari e prodotti per l’igiene per un valore stimato in diverse migliaia di euro. Il ragazzo era agli arresti ai domiciliari proprio a causa dei suoi "espropri proletari", ma venerdì mattina è evaso per commettere un altro raid nell’Aldi di Bibbiano. Qui due dipendenti lo hanno intercettato mentre usciva dopo aver asportato alimenti, due bottiglie di té e 8 paia di calze. Una commessa avrebbe cercato di riprendere la merce, riuscendo a strappare al ladro un filone di pane, ma il giovane ha spintonato sia lei che una collega, caduta violentemente a terra. È poi scappato, per essere però rapidamente raggiunto e fermato dai carabinieri di Quattro Castella. Il 15 marzo, per un’analoga rapina in un Conad di Bibbiano, era stato arrestato riuscendo ad ottenere in attesa del processo la misura cautelare dell’obbligo di firma, che non aveva rispettato ed era stata aggravata nei domiciliari. Era evaso poi il 3, il 5 e il 7 aprile; infine venerdì la nuova evasione col furto degenerato in rapina. Un caso più sociale che criminale, ma che sta diventando un problema sempre più grave da gestire.

f.c.