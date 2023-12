Sponsor con fatture false, perquisita la sede dell’Hellas Verona

Reggio Emilia, 6 dicembre 2023 – C’è anche l’Hellas Verona del patron modenese Maurizio Setti tra le società coinvolte in un’indagine su una maxi frode fiscale, tramite false fatture emesse da una società 'cartiera’ per un valore di 10 milioni, condotta dalla Procura di Reggio Emilia. La Guardia di Finanza, infatti, sta effettuando in queste ore una perquisizione nella sede del club scaligero che milita in serie A.

L’indagine Cyrano: cosa sta succedendo

Nell’indagine, ribattezzata 'Operazione Cyrano’, sono finite nel mirino 22 società sparse in tutta Italia e sono 26 gli indagati. Tutto parte da una società ‘cartiera’ con oggetto sociale dichiarato di "attività delle concessionarie pubblicitarie", a cui si contestano fatture per operazioni inesistenti per un totale di 10 milioni.

Ad utilizzarle, secondo gli inquirenti, sarebbero state 22 società sparse in tutta Italia, che avrebbero così maturato indebiti crediti fiscali e evaso l'Iva. Le persone giuridiche coinvolte nella frode sono in particolare società calcistiche, attive nella produzione di programmi televisivi e nei settori dei trasporti di merci, edilizio e meccanico in genere.

Tra società e persone fisiche sono in tutto 26 gli indagati, nei confronti dei quali oltre 100 poliziotti e militari delle Fiamme Gialle stanno eseguendo dall'alba di oggi delle perquisizioni, in Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte, Veneto e Toscana.