Sport, disabilità e sicurezza in bici. I ragazzi incontrano Natalia

Una settantina di studenti, dai 9 ai 14 anni, ha partecipato a una giornata all’insegna dello sport, disabilità e sicurezza con il progetto "Pedala in sicurezza", proposto dall’asd Cooperatori con l’Osservatorio provinciale sicurezza stradale e l’Associazione Paraplegici Reggio. L’iniziativa ha convolto tutte le classi della Secondaria di I grado e una della Primaria dell’Istituto Comprensivo.

La mattinata si è aperta con una parte teorica sulla sicurezza stradale e l’intervento di Roberto Rocchi, comandante della polizia stradale di Castelnovo Monti.

È poi intervenuta l’handbiker Natalia Beliaeva, residente a Scandiano e cinque volte Maglia Rosa del Giro d’Italia Handbike (edizioni 2018, 2019, 2021, 2022 e 2023). Con entusiasmo e il sorriso sulle labbra, Natalia ha raccontato la sua storia, fatta di dolore, sacrifici e impegno, ma anche di voglia di vivere e vittorie. L’atleta, il cui spirito sportivo non è mai venuto meno anche dopo l’incidente automobilistico che l’ha resa tetraplegica, ha sottolineato l’importanza dell’incontro con la Cooperatori e dell’individuazione dello sport praticabile per lei e ha mostrato la sua speciale handbike, personalizzata nell’impugnatura dal meccanico.

È seguita poi una parte pratica, dove i ragazzi, divisi in gruppi, si sono alternati in un percorso con le bici e in un’attività con i meccanici, Rino Parmeggiani e Giovanni Paterlini. A tutti è stato donato un fanalino rosso per la bici.