Spray urticante addosso all’infermiera, finisce in carcere

Reggio Emilia, 29 maggio 2024 – È finito in cella dopo aver ferito un’infermiera con lo spray urticante rubato ad un agente della polizia locale. Il gip del tribunale di Reggio ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 45enne di Scandiano che il 26 aprile scorso era arrivato in forte stato di alterazione psicofisica al Sert di Corso Vallisneri dove pretendeva di portare via la sua fidanzata in cura. A quel punto, il personale della struttura aveva chiamato una pattuglia della polizia municipale.

All’arrivo delle forze dell’ordine, l’uomo però ha reagito con violenza, minacciandoli anche brandendo una bottiglia di birra, e spintonandoli ferendo una poliziotta (riporterà 5 giorni di prognosi). Poi, ha sottratto ad un agente lo spray al peperoncino in dotazione, spruzzandolo ad un’infermiera che sarà poi medicata e dimessa dal pronto soccorso con una prognosi di 3 giorni.

Infine, sono arrivati in supporto i carabinieri che sono riusciti a tranquillizzarlo, disarmarlo e bloccarlo. Per lui è scattato quindi l’arresto con le accuse di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali e furto.