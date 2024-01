Sputi all’arbitro, Guastalla multato

Definite date e accoppiamenti della fase regionale della Coppa Emilia di Prima e Seconda categoria. Il prossimo 20 marzo (20.30) quarti di finale in trasferta per il Quattro Castella che visiterà il Colombaro, mentre il Daino Santa Croce sarà ospite della Casalese. Semifinali previste il 10 aprile e finalissima in calendario il 25 aprile che garantirà alla vincente di entrare nella graduatoria per i ripescaggi in promozione. Ottavi di finale (21 febbraio) per la Coppa di Seconda categoria in cui la Cerredolese ospiterà i modenesi della Fortitudo, mentre la Baraccia sarà sul campo della Mirandolese. In Eccellenza un turno a Baldini (Bagnolese). In Promozione inibito fino al 7 febbraio mister Paolo Lodi Rizzini (Baiso/Secchia) per proteste. Una giornata a Benassi (Bibbiano/San Polo), Cavazzoli (Castellarano), Oliverio (Luzzara), Amoah e Girotti (Vezzano). In 1^ categoria multa di 300 euro al Guastalla perché propri tifosi insultavano e minacciavano l’arbitro e gli sputavano colpendolo al collo. Out fino al 21 febbraio coach Mirco Cani (Guastalla) per essere entrato in campo, contestando alcune decisioni arbitrali. Stop fino al 7 febbraio al dirigente Zakaria Brital (Virtus Libertas) per proteste. Fra i giocatori stop fino al 31 marzo al difensore Ivan Bucci (Guastalla) perché a seguito di una rete segnata dal Viadana, protestava verso l’arbitro, lo spingeva alle spalle non in modo violento, offendendolo. Un turno a Lombardini (Guastalla), Tavaglione (Celtic Cavriago), Bertolotti e Sica (Daino Santa Croce), Gatta (Quattro Castella) e Vanacore (Rubierese). In 2^ categoria out fino al 4 febbraio il dirigente Andrea Mosca (Montecavolo) per gravi proteste verso l’arbitro. Una gara a Fontanelli (Atletico Bibbiano Canossa), Prati (Saxum) e Reggiani (Virtus Bagnolo). In 3^categoria squalificato fino al 4 febbraio il dirigente Elia Rivi (Vetto) per proteste verso l’arbitro. Un turno a Dallagiacoma e Stragapede (Amici di Davide), Dobos (Cadelbosco), Bisceglia (Cavriago).