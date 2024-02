"Staccionate mancanti e pericolose. Intervenite lungo il Tresinaro"

I consiglieri comunali del gruppo misto di Scandiano chiedono, in un’interrogazione, al Comune opere di manutenzione del camminamento lungo il Tresinaro.

Gli esponenti dell’opposizione Enrico Ferrari (primo firmatario), Alessandro Nironi Ferraroni e Chiara Ferrari spiegano che il camminamento lungo il torrente Tresinaro è una delle passeggiate più frequentate dagli scandianesi. Per la minoranza "numerose staccionate lungo il percorso sono gravemente danneggiate o addirittura mancanti creando una situazione di pericolo per i frequentatori del luogo come pedoni e ciclisti. Questo stato di degrado compromette non solo la sicurezza dei cittadini, ma anche l’aspetto estetico e la fruibilità di un’importante risorsa naturalistica e di svago per la comunità".

I consiglieri sostengono che un’operazione immediata è "essenziale per garantire la sicurezza dei cittadini che utilizzano questo spazio pubblico. Un camminamento ben mantenuto contribuirà a valorizzare e preservare il patrimonio naturale e paesaggistico del territorio. La situazione si protrae da mesi: è doveroso che l’amministrazione provveda a rendere il passaggio lungo il Tresinaro un luogo piacevole". I consiglieri domandano all’amministrazione risposte per l’ordinaria manutenzione delle staccionate nonché per la riparazione o sostituzione delle parti danneggiate e messa in sicurezza dell’intero tratto interessato.

Matteo Barca