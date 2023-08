Stasera è "Fiesta!": spettacolo dedicato alla musica di Raffaella Carrà Domani la sfida tra le canzoni dei Duran Duran e quelle degli Spandau Ballet

Ci sono due particolari omaggi musicali in programma a "Paese in festa", a San Rocco di Guastalla. Stasera nell’area spettacoli è previsto "Fiesta!", un tribute show dedicato a Raffaella Carrà, che ha segnato un’era, come showgirl televisiva e come cantanteballerina degli anni Settanta e Ottanta. In scena il maestro Dino Gnassi e la sua Funky Corporation a supporto musicale di Claudia Celi (nella foto), interprete d’eccezione delle canzoni della Carrà. Una straordinaria occasione per ricordare i grandi successi della "Raffa nazionale", che tanto successo aveva avuto in Italia ma anche all’estero. E domani sera una "sfida" di tributi coi successi dei Duran Duran contrapposti a quelli degli Spandau Ballet, con protagonisti le tribute band dei Duran Duranies e dei Communication. Una lunga carrellata di brani lanciati dalle voci di Simone Le Bon e Tony Hadley, cantanti che coi loro gruppi hanno fatto la storia della musica pop a livello internazionale.