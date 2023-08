Stasera tappa della rassegna ’Baracca e burattini’

Stasera alle 21,30 al parco della Memoria, a Correggio, la rassegna "Baracca e burattini" con "Ho un bufalo nella testa" di Francesca Grisenti e Consuelo Ghiretti, per uno spettacolo di teatro d’attore e oggetti. Storie raccolte in un lungo viaggio per il mondo, che raccontano grandi amicizie, luccicanti sogni e piccole magie.