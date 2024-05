Stasera un altro confronto a sette. Si parla di pace

Stasera altro dibattito tra i 7 candidati sindaci, invitati dalla Rete Europe for Peace alle 21,30 alla sede di Libera, in via Brigata Reggio 22/N. Focus fondante sarà la pace con l’associazione che chiede al futuro primo cittadino di una delega dedicata ad un assessore.

Mentre oggi pomeriggio alle 18 ai chiostri della Ghiara, il capolista Pd Lanfranco de Franco sosterrà un dialogo sul tema casa con

Michela Bolondi, vicepresidente Legacoop Emilia Ovest, Gianluigi Chiaro, esperto di politiche abitative, Maria Carmen Consolini, presidente Asppi Reggio e Carlo Veneroni, segretario provinciale Sunia.