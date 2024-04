Stefano Marazzi in campo, gli altri alla finestra

Situazione elettorale di stasi, dove per ora si è presentata ufficialmente solo la lista "Insieme per Bibbiano" che candida Stefano Marazzi (segretario Pd locale) alla successione del sindaco uscente Andrea Carletti. Non è chiaro, ad oggi, se scenderanno in campo la storica lista della sinistra ambientalista "Bibbiano Bene Comune" e il centrodestra. Marazzi nei giorni scorsi ha incassato l’appoggio dei partiti di +Europa, Italia Viva e Partito Socialista. La decisione è arrivata, si legge, "dopo un confronto tra i referenti dei 3 partiti Lorenzo Sassi, Maura Manghi e Fulvio Camellini e il candidato sindaco. Il coordinamento dei 3 partiti riformisti già dal ’19 ha sostenuto Carletti nella sua ricerca di verità e giustizia di fronte alle infamanti accuse che gli venivano mosse". I tre affermano che Marazzi "andrà in continuità di visione politica con il sindaco uscente" è ciò "rappresenta una garanzia" per i partiti che hanno deciso di appoggiarlo "anche in funzione della condivisione dei propri valori fondanti: in particolare, la centralità della persona, l’inclusione, la coesione e la giustizia sociale, la tematica ambientale, la legalità e la sicurezza". I tre aggiungono la lista mira al "miglioramento del territorio, concretezza e nel rapporto onesto e pragmatico con i cittadini, in contrapposizione all’idea, che spesso sfocia nel populismo, di forze che riflettono il governo nazionale".

Francesca Chilloni