Stipulare una polizza costerà ai reggiani il 2,4% in più del 2024 con 568 euro di media

Non solo gas e luce. I rincari per i consumatori toccheranno anche altre tipologie di spesa, come Rc auto che per gli automobilisti emiliano-romagnoli aumenterà nel 2025 del 5,3%. Per i reggiani il rincaro stimato sarà del 2,4% e occorrerranno – in media – 568,58 euro per stipulare una polizza. La previsione è dell’Osservatorio di Facile.it, che a dicembre ha calcolato che per assicurare un veicolo a quattro ruote in Emilia-Romagna occorrevano, in media, 555,66 euro, vale a dire il 5,3% in più rispetto a sei mesi prima. In futuro, però, potrebbe andare un po’ meglio. "Se il contesto economico rimarrà stabile, ci aspettiamo che gli effetti positivi si trasmettano integralmente sul mercato delle polizze auto e che la curva di prezzi possa tornare a stabilizzarsi", spiega Andrea Ghizzoni, managing director assicurazioni di Facile.it. Dall’analisi del comparatore, realizzata su un campione di oltre 955.000 preventivi raccolti su Facile.it tra novembre e dicembre 2024, è emerso che in Emilia-Romagna la quota di guidatori colpiti dai rincari a causa di un sinistro con colpa è dell’1,57% del totale.

Rimini è la provincia della regione che ha registrato la percentuale più alta di guidatori che, nel 2024, hanno denunciato un sinistro con colpa (1,94%). Seguono nella graduatoria regionale, a breve distanza tra di loro, Piacenza (1,74%), Forlì-Cesena (1,73%), Reggio (1,69%), Modena (1,66%) e Ravenna (1,64%). Valori inferiori alla media regionale per Bologna (1,47%) e Parma (1,29%).