Storica serata di Coppa d’Eccellenza. Il Montecchio a caccia della finale

Non dovrà fare calcoli il Montecchio. Serata storica per la matricola enzana che scende in campo stasera sul neutro del "Valeriani" di Rubiera contro la corazzata Terre di Castelli per giocarsi la finalissima della Coppa Italia di Eccellenza. Il trainer giallorosso Ferretti (foto) deve rinunciare soltanto allo squalificato centrocampista Sanè, ma quest’anno adattato anche come terzino, mentre l’ex difensore professionista Domizzi avrà l’intera rosa a disposizione per un team salito in seconda piazza dopo il pari di domenica scorsa a Correggio. Secondo round del 2024 invece da cancellare per il team reggiano che ha perso lo scontro diretto per la salvezza contro la Fidentina. Match affidato al bolognese di Budriesi che farà battere direttamente i calci di rigore in caso di parità al novantesimo. Derby di campionato invece per Riese e Boretto che recuperano la prima di ritorno rinviata dieci giorni fa causa pioggia. Gli ospiti arrivano carichi all’appuntamento potendo schierare in panchina Sandro Melotti, reduce da un turno di squalifica dopo il poker rifilato alla maglia nera Cervo; out invece il giovane difensore Rocchi espulso negli sgoccioli della prima uscita del nuovo anno. Dirige il reggiano Basini. Il programma. Coppa Italia Eccellenza (semifinali, ore 20.30): Montecchio-Terre di Castelli al "Valeriani" di Rubiera; Zola Predosa-Gambettola a Cotignola. Promozione (recupero). Girone A: Riese (20)-Boretto (22) ore 15.

Federico Prati