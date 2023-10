Strisce pedonali a Luzzara: bagarre in consiglio comunale

Scontro politico a Luzzara sulla richiesta delle opposizioni di realizzare dei passaggi pedonali in centro storico. All’ultimo consiglio comunale, infatti, la richiesta dei rappresentanti di "Per Luzzara" ha ricevuto un rifiuto come risposta. "Si tratta di attraversamenti pedonali – dicono dai banchi dell’opposizione – richiesti più volte anche da commercianti. Riteniamo possa trattarsi di un miglioramento per la sicurezza di cittadini e turisti, anche in vista dell’apertura del Museo Naif. Non si capisce se il rifiuto derivi da mancanza di fondi o da altri motivi. Ci è stato detto che non sarebbe chiaro dove poter realizzare questi passaggi, che porterebbero i cittadini ad attraversare la strada in punti che poi li costringerebbero a tornare indietro per raggiungere il negozio prescelto".

Polemiche anche sul bilancio. "Ci viene rimproverato dalla maggioranza di governo locale di non presentare proposte o emendamenti. Situazione abbastanza difficile, non avendo facile accesso agli strumenti preposti per ottenere informazioni", aggiungono i consiglieri di opposizione. I quali segnalano pure problemi nella comprensione delle dirette streaming delle sedute consiliari.