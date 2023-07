Stroncato a 58 anni da un malore in casa

I vicini non lo vedevano dal giorno prima. Insospettiti, hanno dato l’allarme. Sono arrivati i vigili del fuoco per aprire la porta, con i soccorsi sanitari, in via Villa Superiore a Luzzara. Ma Antonio Bagnoli (foto), 58 anni era stato stroncato da un malore. Abitava da solo. Lascia tre cugini, altri parenti e molti amici. Aveva lavorato alla Bcs ed era nella fase di prepensionamento. Funerali (agenzia Bernardelli) in forma civile domani alle 15 (primo giorno di ferie in azienda), dall’ospedale di Guastalla per il cimitero di Luzzara.