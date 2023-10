Stroncato dalla malattia: muore a 49 anni

Una lunga lotta contro la malattia, che purtroppo non ha dato i risultati sperati per Bruno Bini, 49 anni, di Correggio, deceduto ieri mattina all’Hospice di Castelfranco Emilia, dove era assistito nelle ultime settimane. Bruno Bini abitava a Carpi, in via Jugoslavia. Lavorava a Reggio, socio insieme al fratello Eugenio di una società, la Maily Comunicazione, che opera nei servizi postali privati. "Hai lottato fino all’ultimo come un leone. Ti sei aggrappato alla vita con ogni energia rimasta. Ma non è bastato. Adesso fai buon viaggio", il messaggio del fratello Eugenio. Bruno Bini non era sposato.

Lascia molti amici. La camera ardente viene allestita da oggi pomeriggio all’ospedale Ramazzini di Carpi.

I funerali si svolgeranno domani, venerdì, alle 15 nella chiesa di San Martino Piccolo di Correggio. Dopo la messa il feretro sarà trasferito al cimitero correggese di Mandriolo, dove si trovano le tombe dei genitori, dei nonni e di altri parenti.

Bruno Bini era appassionato di motori e seguiva con grande attenzione le competizioni di auto e moto. Da tre anni combatteva con forza e determinazione contro la malattia. Era stato pure ricoverato al Ramazzini di Carpi. Niente fiori: in sua memoria possono essere destinate offerte a scopo benefico, a favore dell’Hospice di Castelfranco Emilia. Già ieri la notizia della scomparsa di Bruno si è diffusa in breve tempo fra Reggiano e Modenese, destando vasto cordoglio. Molti i messaggi di cordoglio ai familiari.

a. le.