Successo per l’Inferno degli studenti

Due serate sold out e applausi scroscianti per lo spettacolo ’Inferno’, messo in scena martedì e ieri sera al Teatro San Prospero dalle classi seconde medie dell’Istituto San Vincenzo De’ Paoli. Gli studenti sono stati coordinati dalle insegnanti Valeria Bazzani e Valentina Camac, che hanno curato la regia insieme al preside Stefano Mascetti.

I ragazzi e le ragazze hanno interpretato sul palco i canti e i personaggi della Divina Commedia di Dante Alighieri, dopo un lungo percorso di studio iniziato nel mese di novembre. Un lavoro di analisi e comprensione che li ha portati a confrontarsi con terzine in lingua volgare fiorentina e con un’esperienza nuova come quella del teatro, che ha permesso loro di esprimersi con nuovi linguaggi.

Elisabetta Grassi