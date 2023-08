Suggestioni teatrali in Appennino Notte magica a Vezzano e Crovara

Sono tante le proposte in Appennino. A Vezzano, al parco Mulino Boni, alle 21, "L’incontro - Matilde di Canossa e Enrico IV", spettacolo di musica e teatro, con testo di Maria Antonietta Centoducati e musiche a cura del maestro Ovidio Bigi, ingresso gratuito. A Casina, all’ex bocciodromo del Parco Pineta, alle 21,30, per la rassegna cinematografica "Un mondo di cui prendersi cura", proiezione del docu-film "Antropocene - L’epoca umana", dove vengono presentati 43 tra i peggiori disastri ambientali del mondo, tra i quali la devastazione delle Alpi Apuane per l’estrazione intensiva del marmo (ingresso gratuito, info: 349 4433017). A Marola, al campo sportivo, alle 16,30 (anche il 10 e il 17), 6ª edizione di "Pallone che passione", giochi su prato, pallone e non solo (info: 335 331898).

A Vetto, all’arena estiva, alle 21, "Briscola in piazza" (info: 340 2335108). A Crovara (Vetto), all’ostello "La Rupe di San Giorgio", alle 21,30, per il "Terre Matildiche Music Festival", Enrico "Chicco" Salimbeni (nella foto) porta in scena i motori emiliani con il monologo "La terra dei motori", scritto da Matteo Manfredini, con musiche a cura del maestro Ezio Bonicelli; dalle 20 possibilità di cena (ingresso gratuito, info: 380 7747903). A Santonio (Villa Minozzo), torna l’attesa "Sagra di Santo Stefano (anche venerdì e sabato): stasera, dalle 19,30, apertura stand gastronomici e, dalle 21, musica con l’orchestra Rosella e Marco. A Cavola (Toano), "Cavolaforum in festa", con hamburger, stinchi e patatine e divertimento con i "Fuori Contatto". A Collagna dalle 19 alle 24, tradizionale mercatino montano. A Busana, al parco Canevari, alle 17 corso di tango, alle 19,30 cena e alle 21 esibizione di tango con musica dal vivo e poi tango per tutti. A Levizzano (Baiso), stasera, "Il liscio alla Piola".

g.s.