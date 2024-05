Sul palco i danzatori del Ballet BC per l’ultimo evento della stagione

L’ultimo spettacolo della stagione di danza dei Teatri porta per la prima volta, stasera (20,30) sul palcoscenico del Valli i danzatori del Ballet BC: compagnia con sede a Vancouver, guidata dal direttore artistico Medhi Walerski, composta da un gruppo di artisti, ognuno dei quali è unico per la sua eccezionale abilità artistica. Profondamente impegnato nella creazione di nuove opere, oltre a presentare i capolavori delle voci più ricercate della danza di oggi, il repertorio del Ballet BC comprende lavori di coreografi come Crystal Pite, Johan Inger, Sharon Eyal e Gai Behar, Medhi Walerski, Out Innerspace, Imre e Marne van Opstal, Roy Assaf e Micaela Taylor. Tre le coroeografie della serata: Heart Drive di Marne & Imre van Opstal; Silent Tides di Medhi Walerski e Passing di Johan Inger. Il duo di artisti olandesi - i fratelli Marne e Imre van Opsta - prosegue nell’indagine sui limiti e sulle possibilità del corpo e della mente. Heart Drive esplora i temi dell’amore, della connessione e del piacere, nonché gli stigmi e i tabù morali che esistono al loro interno. Silent Tides è un’opera intima tra due danzatori, una riflessione sulla relazione con sé stessi e con l’altro. Sulle musiche di Cronet e Bach, Walerski mette in scena concetti quali il tempo, eternità, amore, morte, infinito. In Passing, Johan Inger, pluripremiato coreografo, accompagna il pubblico in un viaggio attraverso momenti della vita in un’esplorazione dell’umano, mettendo in opposizione i comportamenti individuali con l’anonimato del gruppo. Biglietti: 40/35/30/20 euro.

Stella Bonfrisco