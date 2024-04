Sul palco l’amore per il teatro

Ultimo spettacolo, questa sera, per la stagione di prosa del Teatro Herberia di Rubiera, ideata da La Corte Ospitale. In scena, con inizio alle 20, "Grazie per la squisita prova", con Enzo Vetrano, Stefano Randisi e Nicola Borghesi. Scritto da Nicola Borghesi, con la regia di Enzo Vetrano e Stefano Randisi. La storica coppia teatrale formata da Enzo Vetrano e Stefano Randisi, cuore pulsante di una tradizione teatrale antichissima e contemporanea, incontra Nicola Borghesi, regista trentasettenne, nei corridoi dei teatri che comunemente frequentano. Si conoscono, si parlano, si vanno reciprocamente a vedere in scena. Tra loro scatta una strana, ineffabile scintilla, che ha a che fare con una forma di amore per il teatro che non sanno bene definire, ma che sentono comune. Le loro vite teatrali sono lontane anni luce, appartengono a mondi incomparabili, eppure hanno molte cose da dirsi. Ci sono, forse, molti misteri, che devono essere ascoltati e trasmessi. Un qualcosa di immutabile che, da sempre, porta sul palcoscenico chi ha deciso di dedicare ad esso la propria vita.

Biglietto 16 euro, ridotto 14, under 25/studenti universitari/carta giovani nazionale 12. La biglietteria è aperta ogni sera di spettacolo a partire dalle 19. Biglietti su Vivaticket.it

s.bon.