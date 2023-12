’Sulle ali del bel canto’, che concerto a Casalgrande!

Capodanno in musica, domani alle 17 al teatro di Casalgrande, con il concerto dal titolo "Sulle ali del bel canto", con il soprano Scilla Cristiano, il tenore Diego Cavazzin e con Stefano Giaroli al pianoforte.

Il tradizionale evento propone le atmosfere viennesi arricchite dall’inesauribile patrimonio lirico italiano. In sintesi "Vienna in salsa italiana" con direzione di Stefano Giaroli. Per prenotazioni è sufficiente mandare una mail a info@teatrodeandre.it, indicando nome, cognome e telefono. Oppure è possibile telefonare ai numeri 0522-1880040 o 334-2555352.

Domani alle 18 alla chiesa parrocchiale di Rolo è in programma il concerto del Gospel Experience Ensemble nell’ambito del The Renaissance Tour, organizzato da Roloinfesta e con ingresso libero.

E a Guastalla si festeggia il Capodanno con un evento tra musica e animazioni nell’area della pista di pattinaggio su ghiaccio allestita dall’associazione Love Generation in viale Cappuccini, al Sottosopra Pub.