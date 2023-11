Taffo sbarca in città: "Porteremo anche da voi la nostra graffiante ironia"

"Vi aspettiamo a bare aperte". Iil motto è quello tipico di Taffo, player nazionale nel campo delle pompe funebri. Stavolta la nuova apertura riguarda Reggio Emilia. Domenica 3 dicembre dalle 16 alle 19, infatti, la celebre catena di franchising, che ha fatto della comunicazione irriverente il proprio marchio di fabbrica, aprirà una nuova sede in via Fermi 63h, tra Fogliano e Due Maestà. A decide di portare nella nostra provincia questa società sono tre soci reggiani Alessandro Piccinini, Roberto Torri e Gerardo Malangone.

Piccinini spiega: "Abbiamo tutti un’esperienza precedente nel campo sociosanitario, con noi lavorerà uno staff di sei persone che hanno esperienza nei servizi funebri. Ci tengo a precisare che al di là dell’ironia graffiante che il marchio ha scelto, offriremo servizi tradizionali con la massima serietà, ma con un approccio innovativo. Ci occuperemo anche degli animali, è bene precisarlo e proporremo un ampio ventaglio di prezzi".

Nessuno spoiler sull’inaugurazione, che in altre città ha riservato sorprese particolari, anticipa solo che "qualche giorno prima dell’evento faranno la loro comparsa i nostri profili ufficiali sui social e una campagna pubblicitaria che si farà notare, declinata sul nostro territorio. Per il taglio del nastro poi abbiamo pensato a dei gadget particolari, ma non voglio dire troppo, così i reggiani verranno a trovarci per scoprire di cosa si tratta".

Sicuramente sarà un tornado in un contesto che ha da anni un suo equilibrio con marchi storici che si contendono il ‘business dell’ultimo saluto’.

L’apertura a Reggio sarà la quarta in Emilia-Romagna, oltre a Bologna, Castel San Pietro Terme e Cattolica. Oltre ai post ormai virali sui social, Taffo è sbarcato sul canale 31 RealTime con una serie dal titolo “Questa cassa non è un albergo”. Il giorno in cui ha fatto la sua entrée? Ovviamente il 2 novembre, giorno della commemorazione dei defunti.