Taglio del nastro per la palestra

Oggi alle 12 in via Matilde di Canossa 23 taglio del nastro a Toano per la riapertura della ristrutturata palestra. "La ristrutturazione della palestra polivalente comunale - dice il sindaco Vincenzo Volpi - ha visto un consolidamento strutturale e l’adeguamento alle norme per la prevenzione incendi. Oggi possiamo garantire una nuova struttura più sicura, accogliente, bella. Una struttura in grado di ospitare iniziative ed eventi non solo sportivi: sarà anche un punto di incontro e di vitalità per il paese".