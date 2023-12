Taneto, apre lo sportello civico per il disbrigo di piccole pratiche

Comune policentrico, dove secondo il gruppo di opposizione Terra Viva bisogna fare molto di più per ascoltare i cittadini delle frazioni. Un nuovo passo in questo senso verrà fatto dal 9 gennaio, con l’apertura nei locali della sala civica di Taneto ogni martedì e giovedì (ore 9,30-12,30) del nuovo Sportello polifunzionale del Municipio. Vi si potranno restituire i libri presi in prestito dalla biblioteca di Praticello e ricevere informazioni sulle iniziative pubbliche; segnalare guasti e/o disservizi, chiedere moduli come quelli per l’abbattimento delle piante, ritirare sacchi e contenitori per la differenziata. "Non sono stati attivati i consigli di frazione giustificandolo con la presenza in consiglio comunale di esponenti che abitano nei paesi - ha lamentato Terra Viva durante la seduta di approvazione del Bilancio - Non vi siete nemmeno scomodati per farci sapere di avere ricevuto o magari letto i verbali che vi abbiamo consegnato dopo gli incontri con le frazioni" ad esempio sulla mancanza del medico di base a Taneto. Non sarà il dottore sperato ma nel nuovo, importante servizio la sala civica assumerà tante funzioni importanti tra cui "il favorire l’aggregazione e lo sviluppo di nuove attività formative, sociali e culturali". f.c.