Tarquini e Cenini col viceministro del "Made in Italy"

L’avvocato Giovanni Tarquini, candidato alla guida di una lista civica sostenuta dai partiti del centrodestra, insieme ad Antonio Cenini, candidato reggiano per Forza Italia alle elezioni europee, ha incontrato Valentino Valentini, viceministro delle Imprese e del Made in Italy, in visita privata a Reggio.

"Una opportunità straordinaria per far conoscere al viceministro le eccellenze del tessuto imprenditoriale reggiano, la cui laboriosità, creatività e capacità industriale hanno ottenuto pieno riconoscimento da parte del viceministro Valentini e del Governo con cui la prossima Amministrazione comunale si impegnerà a lavorare per la costruzione di un programma di adeguata valorizzazione nazionale e internazionale delle imprese reggiane", ha evidenziato Tarquini (primo da sinistra nella foto, in mezzo il viceministro e a destra Cenini).

All’interno di un contesto lavorativo e industriale importante come quello della zona di Mancasale, dove sono presenti tante aziende che necessitano di diversi tipi di sostegno da parte dell’Amministrazione comunale, Tarquini ha quindi sottolineato la necessità di sviluppare una serie di servizi che direttamente e indirettamente possono favorire lo sviluppo delle imprese.

"La prossima amministrazione comunale dovrà prendere in considerazione l’opportunità di realizzare una scuola d’infanzia per le lavoratrici madri, in modo da facilitare i loro tempi di vita e di lavoro – ha sottolineato il candidato sindaco Tarquini – così come si dovrà favorire la riconversione di immobili inutilizzati di proprietà delle aziende nell’area di Mancasale, dove ogni giorno per lavoro confluiscono migliaia di cittadini, in edifici abitativi per far fronte alla cosiddetta emergenza casa che colpisce anche i lavoratori". Temi sui quali l’avv. Tarquini si è confrontato con il viceministro Valentino Valentini e con il candidato alle europee Antonio Cenini che hanno fornito il proprio contributo di idee di cui anche la prossima amministrazione comunale potrà beneficiare.

Nel pomeriggio e fino alle 21, Tarquini e i candidati della sua lista civica hanno incontrato i cittadini in via Ariosto angolo Piazza della Legna, per farsi conoscere, illustrare il programma e mettersi a disposizione degli elettori per domande e delucidazioni.