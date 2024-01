Tavoli di sicurezza in zona stazione. I comitati: "Convocate anche noi"

"Il Comune non ci escluda e convochi anche i rappresentanti dei residenti per il progetto ‘Stazione Off’. La richiesta arriva dal comitato Reggio Emilia Sicura che da anni opera nel quartiere attorno alla ferrovia.

Oggi si terrà un altro incontro interlocutorio in municipio; al tavolo col sindaco Luca Vecchi e gli assessori Daniele Marchi (welfare), Annalisa Rabitti (cultura) e Raffaella Curioni (scuola) saranno convocate i sindacati e le associazioni che già erano all’interno del cosiddetto ‘patto stazione’. Il summit sarà propedeutico al rinnovo della convenzione scaduta a fine anno. Mentre domani è in calendario un altro vertice in Prefettura, alla presenza anche dell’Ausl, per porre le basi sul progetto ‘Stazione Off’ sul modello delle ex Reggiane, già preannunciato giorni fa dal primo cittadino Vecchi.

Ma i comitati dei residenti della zona stazione non ci stanno ad essere tenuti fuori. "Domani (oggi, ndr) – scrive sulla propria pagina facebook Reggio Emilia Sicura – avverrà un incontro in Comune a porte chiuse; giovedì (domani, ndr) invece si terrà un appuntamento ambiguamente impostato “per un coinvolgimento largo e di rete”, nel quale le associazioni firmatarie sono invitate, ma non è previsto che i residenti siano rappresentati. Sarà qui che, a quanto pare, si definirà l’iter “per una sinergia di azioni sociali con le forze dell’ordine”. Per quale motivo allora escludere i diretti interessati, la cittadinanza a partire dai residenti? Le associazioni firmatarie non rappresentano i bisogni dei cittadini, che così sarebbero esclusi dal progetto. Riteniamo quindi doveroso da parte nostra chiedere di poter essere convocati, in quanto facenti parte diretta di quella rete che intendono coinvolgere. Sarebbe un gesto di grande sentimento democratico accogliere la nostra richiesta di partecipazione".

dan. p.