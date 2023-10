Tecnosuperiore Gualtieri: rassicurazioni sui posti di lavoro

I vertici di Tecnosuperiore, l’ex Tecnogas, rassicurano sul futuro del posto di lavoro dei 190 dipendenti dell’azienda. Nell’incontro, fissato da tempo, tra azienda e sindacati, sono emerse rassicurazioni, con l’impegno a non ricorrere a licenziamenti quando, la prossima primavera, scadranno anche gli ultimi termini degli ammortizzatori sociali. Dunque, non sono previsti licenziamenti. Anzi, l’azienda annuncia la presentazione a breve scadenza del nuovo piano industriale con relativi investimenti in arrivo. Il risultato del confronto tra azienda e sindacati sarà motivo di discussione nelle assemblee con i lavoratori in programma nei prossimi giorni. Sempre sperando che tra alcuni mesi, al termine del periodo degli ammortizzatori sociali, tutti i dipendenti possano tornare regolarmente al lavoro, in modo continuativo.