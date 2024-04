Telarolo è un giardino all’aperto

Grande attesa per la nona edizione di Borgo Plantarum: oggi e domani si riapriranno le porte del borgo antico Le Viole con un programma ricchissimo di attività per gli amanti del verde.

A partecipare alla kermesse molte tra le realtà che, anno dopo anno, stupiscono i visitatori con selezioni sempre più particolari e adatte al clima che cambia, ma anche divertenti novità per chi ama il fascino delle rarità esotiche e orticole. Durante la due giorni non mancheranno escursioni botaniche, presentazioni di libri, laboratori creativi, esperienze per grandi e bambini.

Appuntamento oggi e domani dalle 9 alle 19 a Telarolo di Castellarano. Ingresso: intero 6 euro e gratuito fino a 12 anni.