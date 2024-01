Tennistavolo, disdetta Grissin Bon. Raggiunta dal Torino 3-3, perde la testa della classifica

Pareggio casalingo per il TT Reggio Emilia Grissin Bon nella prima giornata di ritorno del campionato di Serie A2 maschile a squadre. La squadra cittadina viene fermata sul 3-3 a Villa Bagno dal Tennistavolo Torino e perde la vetta, scivolando a -1 da una Milano corsara sul campo bresciano del Marco Polo: non basta la doppietta di Damiano Seretti (foto), ex di turno, con Matteo Gualdi a secco e Alin Spelbus che ha incassato la 1^sconfitta stagionale per mano di Gabriele Piciulin, dopo aver conquistato il punto dell’1-0; sul 3-2 per Reggio è stata decisiva la sconfitta per 3-2 del già citato Gualdi con Andrea Corazza. Nel prossimo turno un’altra sfida con una piemontese, stavolta la Torino Universitaria. In Serie B1 vittoria di carattere per il TT Reggio Ferval, che supera 5-4 in casa il Ciatt Prato e rimane 3^ con Lucca a -2 dalla coppia di testa Camerino-Carrara: tra i a reggiani vanno a segno due volte Vincenzo Sanzio e Filippo Corniani, completa lo score Wen Yu Liu.