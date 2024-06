Tir si ribalta sulla rotatoria e perde il carico. Via Emilia chiusa provvisoriamente: traffico in tilt

Tir si ribalta affrontando la rotatoria e perde il carico composto da bobinoni d’acciaio di banda stagnata, tragedia sfiorata. È successo poco dopo le 15 a Calerno, all’incrocio tra la Via Emilia e l’Asse Val d’Enza. Non sono stati colpiti altri mezzi. Il camionista ha riportato leggere ferite ed è stato trasportato al Santa Maria Nuova. Intervenuti anche i vigili del fuoco del distaccamento di Sant’Ilario: il tir ha subito danni al serbatoio e perso del gasolio, determinando un grave pericolo per la circolazione. Secondo i testimoni, il camionista avrebbe sterzato bruscamente per evitare un’auto; questo potrebbe aver fatto sbilanciare il carico, determinando il capovolgimento. L’incidente ha mandato in tilt tutta la viabilità del quadrante: la Statale provvisoriamente chiusa in entrambe le direzioni, traffico deviato sulla vie secondarie. Polizia locale e Anas sul posto.