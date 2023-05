Toano, ventenne arrestato per detenzione di droga

Toano (Reggio Emilia), 24 maggio 2023 - I carabinieri di Toano hanno seguito con attenzione i movimenti di un ventenne abitante in paese, con il sospetto che fosse dedito allo spaccio di droga. E la perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire quasi mezzo etto di hashish e un bilancino di precisione. Il ventenne è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Identificato anche un “cliente”, il quale ha confermato l’acquisto di droga dall’indagato. Il controllo è avvenuto ieri pomeriggio. Alla vista dei carabinieri, il giovane ha consegnato un involucro con 44 grammi di hashish, che erano nel cassetto del comodino, in camera da letto. Sequestrati anche 250 euro in contanti, ritenuti provento della presunta illecita attività e uno smartphone con messaggistica che rimanderebbe alla compravendita di droga. Nei giorni precedenti le attività di monitoraggio avevano portato a individuare un giovane, trovato in possesso di modiche quantità di hascisc detenute per uso personale, che ai carabinieri aveva dichiarato di aver acquistato nel recente passato e in più occasione delle dosi di hashish proprio dal ventenne abitante a Toano.